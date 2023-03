Скандал с Моуриньо: Специалния ще съди рефер, видя конспирация (ВИДЕО)

"Джалоросите" имаха възможност да се изкачат на второ място с победа срещу Кремонезе, но вместо това отстъпиха на новака, който регистрира първия си успех за сезона. Във фокуса на вниманието след мача обаче бе Моуриньо, чиято остра реакция срещу съдиите се превърна в тема номер 1 на Ботуша.

4th referee Marco Serra: "Everyone's taking the piss out of you. Go home, go home." José Mourinho: "I need to know if we can take legal action. He won't have the honesty to say what he told me and how he treated me. It was unjustifiable." pic.twitter.com/SvBv3e2WN7

"Аз съм емоционален, но не и луд. За да реагирам така, първо трябваше да се случи нещо. Трябва да разбера дали мога да предприема някакви правни действия. Пичинини ми даде червен картон, защото за съжаление четвъртият съдия няма капацитета да разбере какво ми каза", каза Моуриньо пред DAZN.

"Искам да разбера дали има аудиозапис. Не искам да навлизам във факта, че Сера е от Торино и в неделя играем срещу Ювентус. За първи път в моята кариера четвърти съдия говори с мен по такъв начин. Беше неоправдано.

"В края на мача отидох да говоря с тях. Пичинини, който беше четвъртият съдия в последния мач, когато бях изгонен, ми каза да се извиня на Сера. Казах на Сера, че трябва да има смелостта да обясни какво се е случило, но той имаше проблеми с паметта", коментира още Моуриньо.

🎙️| "I'm not crazy, I reacted in that way because something happened. We will see if I can do something from a legal point of view. For the first time in my career, a referee spoke to me in an inexcusable way." #ASRoma



-Jose Mourinho on his sending off pic.twitter.com/6qVDN56FAY