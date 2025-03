Скандал в Ман Сити от типа "Шамара на Томаш": Момиче получило мозъчно сътресение заради Холанд

Голям скандал разтърсва закъсалия английски шампион Манчестър Сити, а в центъра на случващото се е звездата на тима Ерлинг Холанд. Клубът е въвлечен в разследване, след като нападателят бе обвинен, че е причинил сътресение на мозъка на жената, носеща костюма на талисмана на "гражданите". Според информацията случката се е развила преди срещата на Сити със Саутхямптън миналата година, но едва сега става ясно.

Според "The Sun" дамата, която работи като извънземния талисман "Moonbeam" на Сити, твърди, че е получила удар в задната част на главата от Холанд преди мача от Висшата лига срещу Саутхемптън през октомври миналата година. Временната служителка, която не желае да бъде назована, казва, че по-късно е повърнала, получила е болки във врата и е получила сътресение. В информацията се посочва, че тя е съобщила за това в полицията, но разследването на Сити не е довело до нищо.

Медиите на Острова допълват, че бележките от отделението по естествена медицина в Салфорд Роял са потвърдили симптомите ѝ, но компютърната томография не е показала увреждания. Полицията в Манчестър защитила Холанд, обяснявайки, че не е действал със злонамереност. Въпросната дама пък обвинява Сити, че се опитва да прикрие случая. Тя каза: "Сигурна съм, че Ерлинг щеше да ми се извини, ако му бяха дали възможност. Но те просто искаха да го заметат под килима." От клуба отговориха, че са провели пълно разлседване и са установили, че нито едно от доказателствата, включително видеозаписите, не потвърждава твърдението, че е получена травма по този начин.

