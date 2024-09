Скандалът в Сърбия не спира: "Питайте тях как играят за клуба си, а не за националния отбор"

Селекционерът на националния отбор на Сърбия по футбол Драган Стойкович коментира избора си на състезатели за предстоящите мачове срещу Испания и Дания от турнира Лига на нациите. Звездите на западната ни съседка отказаха да вземат участие, а специалистът обясни какво са му казали играчите.

Стойкович обясни защо не е повикал Филип Костич и Неманя Радонич. "Как да извикам Костич като няма отбор или Радонич, който тренира индивидуално", каза треньорът пред сръбското издание sportskacentrala.com.

Стойкович говори и за някои от останалите състезатели, сред които Душан Влахович, Александър Митрович и Ваня и Сергей Милинкович-Савич, които няма да играят за Сърбия. "Мога да кажа пред обществеността, както вече казах, че разговарях с Влахович, Митрович и Ваня Милинкович-Савич. Чух се с Ваня преди да обявя разширения списък. Той каза, че има травма на бедрото. Получихме информация от лекарите", разкри селекционерът.

"Колкото до Митрович - с него също разговаряхме и също се оплака от болки. Сергей е на инжекции. Нямам какво друго да добавя. Вярвам на играчите. Влахович има някои лични неща, няма да навлизам в подробности. Ако имате друга информация, може да ми кажете. Как играят за клуба си, а не за националния отбор? Питайте тях. Никой от тях не ми е казал, че не иска да играе, а не съм и видял подобно тяхно изявление", коментира още Пикси Стойкович.

