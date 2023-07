Скръбна вест! Напусна ни носител на "Златната топка"

С каталунците печели две титли на Испания, докато с "нерадзурите" става трикратен първенец на Италия и двукратен европейски шампион. Носил е още екипите на испанските Депортиво Ла Коруня и Еспаня Индустриал, както и на италианския Сампдория.

За националния тим на Испания е записал 32 мача, в които е реализирал 14 гола. Участва на Световните първенства през 1962 и 1966 г. Най-големият му успех с "Ла Фурия Роха" е от 1964 г., когато печели европейското първенство в родината си.

След края на състезателната си кариера работи като треньор в Дженоа, Интер, Каляри, СПАЛ и Комо. За кратко води Испания U21, а между 1988-1991 е начело на представителния отбор. Той е селекционер на родината си на Мондиал 1990.

Luis Suárez Miramontes, one of Spain’s best ever players, has passed away aged 88.



Legend of Barcelona and Inter and the only Spanish male Ballon d’Or winner.



Rest in pace, Luisito 🕊️ pic.twitter.com/E3IMAHfYp2