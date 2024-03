Скръбна вест: Почина директор на един от грандовете в Серия А

Бароне беше приет в интензивното отделение, като веднага беше подложен на операция. Вчера от клуба обявиха, че той е бил поставен на животоподдържащи системи. Сърцето на шефа на тима от Флоренция обаче не е издържало и той е издъхнал по-рано днес.

Lega Serie A expresses its grief and extends its condolences to the family, Rocco Commisso, the team and all the staff of ACF Fiorentina for the sudden death of General Manager Joe Barone.