Скръбна вест: Почина емблематичен президент на Байерн Мюнхен

Ръководството на Байерн Мюнхен обяви много тъжна новина за всички свързани с германския гранд, след като днес е починал емблематичен бивш президент на клуба. Става въпрос за доктор Фриц Шерер, който си е отишъл от този свят на 85-годишна възраст. Кончината на бившия футболен функционер идва само месец след рождения му ден, който бе на 16 февруари. Според информациите Шерер е починал в дома си в Мюнхен.

Доктор Фриц Шерер става член на Байерн Мюнхен през далечната 1971 година. В периода 1979-1985 той е ковчежник на германския хегемон. През 1985-та е избран за президент на баварците като изпълнява длъжността до 1994-та, когато е заменен от покойния Франц Бекенбауер. До 2012-та към Шерер е вицепрезидент на клуба. Той бе дългогодишен член на Надзорния съвет, а също така работи като член на данъчната и икономическа комисия към Германската футболна федерация.

Long-time president, a guiding force and loyal companion.



FC Bayern mourns the death of Dr Fritz Scherer, who has passed away in Munich at the age of 85.



