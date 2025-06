Баварската машина не жали! Байерн Мюнхен вкара двуцифрен брой голове в първия си мач на Световното клубно (ВИДЕО)

Байерн Мюнхен размаза игрово и постигна категоричен успех с двуцифрен брой голове - 10:0, над Оукланд Сити в двубой от първия кръг на груповата фаза на Световното клубно първенство. На стадион „TLQ Stadium“ в Синсинати доминацията на баварците беше пълна. С бърз хеттрик за тях блесна Джамал Мусиала. По две попадения добавиха Томас Мюлер, Кингсли Коман, Серж Набри, а веднъж се разписа Саша Боей.

Възпитаниците на Венсан Компани натиснаха от самото начало. В петата минута Конър Трейси изби удар на Коман. 60 секунди по-късно Кимих центрира към Та, който отклони за Коман, а френското крило откри резултата. В 18-ата минута Саша Боей удвои преднината на германския гранд с диагонален изстрел, а головото шоу тепърва стартираше.

18’ | ⚽️ | GOOOOAL | Sacha Boey doubles the lead for @FCBayern ! WATCH (Bayern Munich)-(Auckland City) in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYAKL pic.twitter.com/pAdU8PKcN6

Олисе вкара на празна врата за 3:0, а Коман покачи преднината на 4:0. В 31-вата минута Кейн пропиля златен шанс. Малко преди почивката Мюлер засече центриране на Олисе за 5:0, а направилият асистенция се разписа в третата минута от добавеното време - 6:0. Макар че мачът бе предрешен рано-рано, Байерн Мюнхен не спря да атакува.

Влезлият от скамейката Джамал Мусиала реши да покаже част от класата си. В 67-ата минута той елегантно наниза седмото попадение във вратата на Оукланд. Не му трябваше много време за нов гол от дузпа, а в 84-тата минута оформи хеттрика си. В заключителните секунди на редовното време Томас Мюлер реализира за крайното 10:0.

84' Are you kidding me?!?!? @JamalMusiala with a hat trick in 2️⃣3️⃣ minutes for @FCBayern and it's 9-0!



WATCH Bayern Munich-Auckland City in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYAKL pic.twitter.com/lhNX2YyWcP