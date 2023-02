След загубата: Рамос си изпусна нервите и изблъска фотограф (ВИДЕО)

Видеото, на което си вижда как Рамос блъска фотографа, бързо обиколи социалните мрежи и предизвика множество коментари. Кадрите за момента остават без коментар от френския гранд и бранителя.

На този етап няма реакция и от УЕФА. Реваншът между двата тима ще се проведе на „Алианц Арена“ в Мюнхен на 8 март. Изблъскването на Рамос можете да видите във видеото:

Never let disrespect slide twice. Ramos reminding everyone he is, and forever will be, the biggest baddest Champions League player at P$G. pic.twitter.com/tArdDzJyF1