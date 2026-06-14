Спорно решение на ВАР не стигна на фаворит - високомерие му изяде главата на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Силният отбор на Швейцария стартира кошмарно участието си на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка, след като не успя да победи непретенциозния тим на Катар след равенство 1:1 в първи мач от група В. Брийл Емболо откри от дузпа през първото полувреме, но при ситуацията останаха съмнения за грешка от ВАР, след като изглеждаше, че има засада на "кръстоносците" преди извършеното нарушение от Катар. След това Швейцария игра твърде високомерно и не направи достатъчно, за да си подсигури победата, като бе наказана в добавеното време на мача, когато Буалем Хухи изравни.

Несъществуваща дузпа за Швейцария, но и това не стигна за победа над Катар

Изненадващо, Катар първи стигна до голова ситуация, като още във втората минута можеше да отбележи. Едмилсон Жуниор нахлу в пеналтерията на "кръстосонците", като накрая опита удар, но вратарят Грегор Кобел скъси дистанцията до него и го парира. В 10-ата минута и Швейцария застраши противниковата врата. Рикардо Родригес проби отляво и подаде към точката за дузпа, където Дан Ндойе стреля от чиста позиция, но прати топката над вратата.

В 17-ата минута Швейцария откри резултата. Европейската страна получи дузпа за нарушение на вратаря на Катар, при която останаха известни полемики за засада. ВАР обаче не се намеси, въпреки че от повторенията изглеждаше да има такава. От 11-те метра точен бе Брийл Емболо, който изчака движението на противниковия страж и прати топката в другия ъгъл - 1:0! До почивката Швейцария продължи да доминира, но не успя да отбележи втори гол.

Embolo’s shoulder clearly beyond the last Qatar player. But even after the VAR review, they give Switzerland the penalty on a plate!! pic.twitter.com/9TDazxz1vy — nebuchadnezzar (@chrismyka015) June 13, 2026

След почивката нивото на игра спадна, като за това вероятно повлия и по-горещото време. Швейцарците трудно стигаха до ситуации пред противниковата врата, като в последните минути започнаха да бранят резултата, което им изигра шега. Късно в добавеното време на мача Катар изравни след гол на Буалем Хухи, който засече центриране с глава - 1:1! Така и четирите отбора в групата се изравниха с по 1 точка, като тази за Катар е първа в историята им на световни финали. Сега Швейцария чака Босна и Херцеговина в следващия двубой, докато Катар ще премери сили с домакина Канада.

ОЩЕ: Пълна ТВ програма на Мондиал 2026 по дати и часове

🧐 "To the naked eye as we're looking at that picture it is offside."@aarransummers and @MCATEER4 take a closer look at Qatar's shout for offside before Switzerland's penalty.#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Qatar pic.twitter.com/M5VgLenli1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 13, 2026