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Спорно решение на ВАР не стигна на фаворит - високомерие му изяде главата на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

14 юни 2026, 0:08 часа 1221 прочитания 0 коментара

Силният отбор на Швейцария стартира кошмарно участието си на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка, след като не успя да победи непретенциозния тим на Катар след равенство 1:1 в първи мач от група В. Брийл Емболо откри от дузпа през първото полувреме, но при ситуацията останаха съмнения за грешка от ВАР, след като изглеждаше, че има засада на "кръстоносците" преди извършеното нарушение от Катар. След това Швейцария игра твърде високомерно и не направи достатъчно, за да си подсигури победата, като бе наказана в добавеното време на мача, когато Буалем Хухи изравни.

Несъществуваща дузпа за Швейцария, но и това не стигна за победа над Катар

Изненадващо, Катар първи стигна до голова ситуация, като още във втората минута можеше да отбележи. Едмилсон Жуниор нахлу в пеналтерията на "кръстосонците", като накрая опита удар, но вратарят Грегор Кобел скъси дистанцията до него и го парира. В 10-ата минута и Швейцария застраши противниковата врата. Рикардо Родригес проби отляво и подаде към точката за дузпа, където Дан Ндойе стреля от чиста позиция, но прати топката над вратата.

Катар - Швейцария

В 17-ата минута Швейцария откри резултата. Европейската страна получи дузпа за нарушение на вратаря на Катар, при която останаха известни полемики за засада. ВАР обаче не се намеси, въпреки че от повторенията изглеждаше да има такава. От 11-те метра точен бе Брийл Емболо, който изчака движението на противниковия страж и прати топката в другия ъгъл - 1:0! До почивката Швейцария продължи да доминира, но не успя да отбележи втори гол.

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След почивката нивото на игра спадна, като за това вероятно повлия и по-горещото време. Швейцарците трудно стигаха до ситуации пред противниковата врата, като в последните минути започнаха да бранят резултата, което им изигра шега. Късно в добавеното време на мача Катар изравни след гол на Буалем Хухи, който засече центриране с глава - 1:1! Така и четирите отбора в групата се изравниха с по 1 точка, като тази за Катар е първа в историята им на световни финали. Сега Швейцария чака Босна и Херцеговина в следващия двубой, докато Катар ще премери сили с домакина Канада.

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Швейцария отбор Световно първенство по футбол 2026 Катар отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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