Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026

27 май 2026, 21:15 часа 826 прочитания 0 коментара
23-ото ФИФА Световно първенство по футбол 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Домакинството на турнира ще бъде споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. За пръв път световно първенство ще се проведе в три различни държави, а освен това Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници: 48 на брой (с 16 повече спрямо Мондиал 2022, когато участниците бяха 32).

Програма на Световното 2026: Информация кога и къде да гледаме всички 104 мача

Турнирът се открива с мач между Мексико и Южна Африка на 11 юни от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Веднага след това започва и елиминационната фаза, която стартира от 1/16-финали. Програмата на Мондиала е толкова интензивна, че първият ден без нито един мач идва едва на 8 юли. А турнирът приключва на 19 юли, когато е и големият финал.

Всички 104 мача от Мондиал 2026 ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която държи пълните права за излъчване на Световното първенство у нас, е Българската национална телевизия. Мачовете ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и/или по БНТ 3. Пълна телевизионна програма на Мондиал 2026 за всички мачове по дати и часове можете да видите по-надолу, като статията ще се актуализира своевременно и с резултати от всеки един мач.

Мондиал 2026 по телевизията: График на всички мачове по дати и часове

11.06.2026

  • 22:00-0:00 Мексико – Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3

12.06.2026

  • 5:00-7:00 Република Корея – Чехия БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Канада – Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

13.06.2026 

  • 4:00-6:00 САЩ – Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Катар – Швейцария БНТ 1 и БНТ 3

14.06.2026

  • 1:00-3:00 Бразилия – Мароко БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:00-6:00 Хаити – Шотландия БНТ 1 и БНТ 3
  • 7:00-9:00 Австралия – Турция БНТ 1 и БНТ 3
  • 20:00-22:00 Германия – Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:00-1:00 Нидерландия – Япония БНТ 1 и БНТ 3

15.06.2026

  • 2:00-4:00 Кот Д`Ивоар – Еквадор БНТ 1 и БНТ 3
  • 5:00-7:00 Швеция – Тунис БНТ 1 и БНТ 3
  • 19:00-21:00 Испания – Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Белгия – Египет БНТ 1 и БНТ 3

16.06.2026

  • 1:00-3:00 Саудитска Арабия – Уругвай БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:00-6:00 Иран – Нова Зеландия БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Франция – Сенегал БНТ 1 и БНТ 3

17.06.2026

  • 1:00-3:00 Ирак – Норвегия БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:00-6:00 Аржентина – Алжир БНТ 1 и БНТ 3
  • 7:00-9:00 Австрия – Йордания БНТ 3
  • 20:00-22:00 Португалия – ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:00-1:00 Англия – Хърватия БНТ 1 и БНТ 3

18.06.2026

  • 2:00-4:00 Гана – Панама БНТ 1 и БНТ 3
  • 5:00-7:00 Узбекистан – Колумбия БНТ 1 и БНТ 3
  • 19:00-21:00 Чехия – Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Швейцария – Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

19.06.2026

  • 1:00-3:00 Канада – Катар БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:00-6:00 Мексико – Реп. Корея БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 САЩ – Австралия БНТ 1 и БНТ 3

20.06.2026

  • 1:00-3:00 Шотландия – Мароко БНТ 1 и БНТ 3
  • 3:30-5:30 Бразилия – Хаити БНТ 1 и БНТ 3
  • 6:00-8:00 Турция – Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
  • 20:00-22:00 Нидерландия – Швеция БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:00-1:00 Германия – Кот д`Ивоар БНТ 1 и БНТ 3

21.06.2026

  • 3:00-5:00 Еквадор – Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
  • 7:00-9:00 Тунис – Япония БНТ 1 и БНТ 3
  • 19:00-21:00 Испания – Саудитска Арабия БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Белгия – Иран БНТ 1 и БНТ 3

22.06.2026

  • 1:00-3:00 Уругвай – Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:00-6:00 Нова Зеландия – Египет БНТ 1 и БНТ 3
  • 20:00-22:00 Аржентина – Австралия БНТ 1 и БНТ 3

23.06.2026

  • 0:00-2:00 Франция – Ирак БНТ 1 и БНТ 3
  • 3:00-5:00 Норвегия – Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
  • 6:00-8:00 Йордания – Алжир БНТ 3
  • 20:00-22:00 Португалия – Узбекистан БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:00-1:00 Англия – Гана БНТ 1 и БНТ 3

24.06.2026

  • 2:00-4:00 Панама – Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
  • 5:00-7:00 Колумбия – ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Швейцария – Канада БНТ 1
  • 22:00-0:00 Босна и Херцеговина – Катар БНТ 3

25.06.2026

  • 1:00-3:00 Шотландия – Бразилия БНТ 1
  • 1:00-3:00 Мароко – Хаити БНТ 3
  • 4:00-6:00 Чехия - Мексико БНТ 1
  • 4:00-6:00 Южна Африка – Реп. Корея БНТ 3
  • 23:00-1:00 Германия – Еквадор БНТ 1
  • 23:00-1:00 Кюрасао – Кот д`Ивоар БНТ 3

26.06.2026

  • 2:00-4:00 Тунис – Нидерландия БНТ 1
  • 2:00-4:00 Япония – Швеция БНТ 3
  • 5:00-7:00 Турция – САЩ БНТ 1
  • 5:00-7:00 Парагвай – Австралия БНТ 3
  • 22:00-0:00 Норвегия – Франция БНТ 1
  • 22:00-0:00 Сенегал – Ирак БНТ 3

27.06.2026

  • 3:00-5:00 Уругвай – Испания БНТ 1
  • 3:00-5:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия БНТ 3
  • 6:00-8:00 Нова Зеландия – Белгия БНТ 1
  • 6:00-8:00 Египет – Иран БНТ 3

28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминационна фаза

0:00-2:00 Панама – Англия БНТ 1

0:00-2:00 Хърватия – Гана БНТ 3

2:30-4:30 Колумбия – Португалия БНТ 1

2:30-4:30 ДР Конго - Узбекистан БНТ 3

5:00-7:00 Йордания – Аржентина БНТ 1

5:00-7:00 Алжир – Австрия БНТ 3

22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

29.06.2026

  • 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:30-1:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

30.06.2026

  • 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

01.07.2027

  • 0:00-2:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 19:00-21:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:00-1:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

02.07.2026

  • 3:00-5:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

03.07.2026

  • 2:00-4:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 6:00-8:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 21:00-23:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

04.07.2026

  • 1:00-3:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:30-6:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 20:00-22:00 Среща от 1/8 - финалите, БНТ 1 и БНТ 3

05.07.2026

  • 0:00-2:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

06.07.2026

  • 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

07.07.2026

  • 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 19:00-21:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
  • 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

09.07.2026

  • 23:00-1:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

10.07.2026

  • 22:00-0:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

12.07.2026

  • 0:00-2:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
  • 4:00-6:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

14.07.2026

  • 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

15.07.2026

  • 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

19.07.2026

  • 0:00-2:00 Среща за 3-4 място БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Финал БНТ 1 и БНТ 3
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
