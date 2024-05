Тлъсти бонуси в Реал Мадрид при триумф в Шампионска лига

Испанското издание съобщи, че през сезон 2021/22, когато Реал триумфира в Ла Лига, Суперкупата на Испания и Шампионска лига, шефовете са раздали на футболистите и треньорския щаб бонуси в размер на 450 хиляди евро нето. Сега тази сума ще скочи почти двойно.

🚨💰 Each Real Madrid player will receive a bonus of €1.4M gross if they win the Champions League, La Liga (✔️) and the Spanish Super Cup (✔️). @marca pic.twitter.com/QIXD4JI15P