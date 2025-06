Трагедия: Фен падна от трибуните и почина на финала на Лига на нациите (СНИМКИ)

Футболен фен почина, след като падна от трибуните по време на финала на Лига на нациите между Португалия и Испания в Мюнхен в неделя, 8 юни, съобщиха от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА). Привърженикът е паднал от централната трибуна в зоната за медии под нея по време на първия период на допълнителното време на фона на нарастващото напрежение сред феновете. Службите за спешна помощ са реагирали незабавно, но фенът е починал от нараняванията си.

⚡NEW: A German fan fell from Allianz Arena stands during the Nations League final and died despite treatments — BILD pic.twitter.com/hbkODdUl1A