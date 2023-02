Трагедия: Кристиян Атсу е сред жертвите на земетресението в Турция

Футболистът на Хатайспор си отиде от този свят само на 31 години. В първите дни след трусовете мениджърът на турците заяви, че бившият играч на Челси и Нюкасъл е открит жив и е приет в болница, но след това от клуба отрекоха информацията.

Приятелката на Кристиян бе много разстроена от това противоречие. "Клубът потвърди, че той е намерен, жив е и е откаран в болница, а 11 часа по-късно децата ми трябваше да чуят по радиото, че все още не се знае къде е. Моля се и вярвам да е жив", бе заявила Рупио пред BBC News. За съжаление, нейният любим не бе изваден жив изпод останките, а цялата футболна общественост изказа съболезнования към близките на Атсу.

Everyone at Chelsea Football Club is devastated to learn of the tragic passing of our former player, Christian Atsu. Our thoughts go out to his family and friends.