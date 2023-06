Турските медии: Един Джеко е почти сигурен за Фенербахче

Според турските медии агентът на футболиста Алесандро Лучи е пристигнал в Истанбул, за да обсъди последните детайли около сделката. На 37-годишния атакуващ състезател е била предложена заплата от поне 4 млн. евро годишно и контракт за 2 години. Джеко до голяма степен е приел условията на "жълтите канарчета".

Остава да се изгладят само детайлите по договора. Босненецът обаче има една специална молба към Фенербахче. За него е важно клубът да осъществи сериозна селекция, с която да гони шампионската титла в местното първенство и достойно представяне в Европа.

На 20 юни Босна и Херцеговина се изправя срещу Люксембург в сблъсък от група "J" на квалификациите за Евро 2024. След този мач Един Джеко ще се срещне с агента си, за да вземат окончателно решение. През този сезон нападателят вкара четири гола в 12 срещи в Шампионската лига и още девет попадения в 33 двубоя в Серия "А".

