Тъжна вест: Почина една от най-големите легенди на Ливърпул

Много тъжна вест долетя от Англия днес, след като една от най-големите легенди на Ливърпул е починал. Става въпрос за бившия капитан на мърсисайдци Рон Йейтс. Шотландецът си отиде от този свят на 86-годишна възраст.

От Ливърпул съобщиха, че бившия централен защитник е починал снощи в дома си. През последните години Рон Йейтс се бореше с Алцхаймер. В кариерата си Йейтс е носил още екипите на Дънди Юнайтед, Транмиър Роувърс, Сталубридж Селтик, Бароу, Лос Анджелис Сийхоукс, Санта Барбара Кондорс, Формби и Рил.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.