Тъжна вест: Почина една от най-големите легенди на Нидерландия

Тъжна вест разтърси света на футбола, след като днес внезапно е починал един от най-легендарните играчи на националния отбор на Нидерландия - Йохан Неескенс. Бившият полузащитник на „лалетата“ си е отишъл от този свят на 73-годишна възраст.

В кариерата си Неескенс носи екипите на грандове като Аякс и Барселона. С тима от Амстердам той печели три пъти титлата на Нидерлндия и два пъти Купата на Европейските шампиони. С Барса пък триумфира в турнира за Купата на Краля и КНК.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.



Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb