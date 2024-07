УЕФА обяви идеалния състав на Евро 2024, шестима испанци попаднаха в тима (СНИМКА)

УЕФА обяви днес идеалния състав на Европейското първенство по футбол, което се проведе в Германия. Както е известно, континенталната надпревара приключи в неделя вечерта, когато Испания победи Англия във финала на турнира.

Шампионът Испания логично има най-много представители сред най-добрите 11 футболисти на турнира. „Ла Фурия“ може да се похвали с общо шестима играчи в идеалния състав. Това са Нико Уилямс, Ламин Ямал, Родри, Дани Олмо, Фабиан Руис и Марк Кукурея. Любопитното е, че другият финалист Англия има само един представител – Кайл Уолкър.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF