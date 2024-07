След загубения финал на Евро 2024: Гарет Саутгейт вече не е селекционер на Англия

Гарет Сутгейт вече не е национален селекционер на Англия. Днес той обяви, че напуска поста си, след като за втори пореден път не успя да изведе „трите лъва“ до европейската титла. Както е известно, Хари Кейн и компания стигнаха до финала на Евро 2024, но отстъпиха пред състава на Испания с 1:2.

Саутгейт обяви, че е дошло време за промяна и за ново предизвикателство. Бившият защитник води националния отбор на Англия от края на 2016-та, когато наследи на поста Сам Алардайс. Под ръководството на Саутгейт „трите лъва“ достигнаха до два поредни финала на европейско първенство, както и до третото място в турнира Лига на нациите.

Gareth Southgate's statement as he steps down as @England manager after eight years and 102 games 👏 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#BBCFootball pic.twitter.com/HygzdRSC5k