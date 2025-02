Угасващата звезда на Юнайтед реши къде ще възражда кариерата си

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд по всяка вероятност ще премине под наем в Астън Вила. Предстои уточняване на последни детайли по сделката между всички страни. Мениджърът на "виненочервените" Унай Емери е държал да работи с англичанина, като е провел личен разговор с атакуващия състезател. Новината съобщават трансферното гуру Фабрицио Романо, Дейвид Орнстайн и Sky Sports.

Вила ще покрие значителна част от заплатата на Рашфорд и ще предложи бонуси, свързани с представянето му. 27-годишният футболист, който не получава много игрови минути от мениджъра Рубен Аморим, е изкушен от идеята да играе в Шампионска лига. Смята се, че с бирмингамци ще бъде договорена опция за закупуване.

