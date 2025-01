"По-добре 63-годишен в групата, отколкото Рашфорд": Аморим отново до болка откровен (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим избухна с поредното си откровено изказване. Португалският специалист заяви, че предпочита да включи в групата 63-годишния треньор на вратарите Хорхе Витал, отколкото Маркъс Рашфорд. Наставникът на "червените дяволи" не е доволен от влагането на английския нападател в тренировките и остави футболиста извън състава за двубоя с Фулъм от 23-тия кръг на Висшата лига.

"Ако нещата не се променят при него, аз също няма да променя мнението ми. Причината е в тренировките и в начина, по който аз считам, че един футболист трябва да се държи в личния си живот. Важен е всеки ден, важен е всеки детайл. Това важи за всеки футболист. Ще използвам тези играчи, които дават максимума и правят правилните неща", отговори Аморим на въпрос за Рашфорд, цитиран от Sky Sports. Малко преди това пък мениджърът заяви: "Състарих се с 10 години след 2 месеца в Юнайтед!"

"В момента определено ни липсва скорост в играчите, които влизат като резерви. Честно казано обаче, по-скоро бих сложил Витал (треньор на вратарите - б.пр.) в групата пред футболисти, които не дават всичко от себе си ежедневно", допълни той. Треньорът на вратарите Витал пристигна на "Олд Трафорд" заедно с Аморим през месец ноември.

40-годишният португалец прави впечатление с откровените си изказвания. Преди седмица той каза, че този Юнайтед е може би най-лошият отбор в историята на клуба.

