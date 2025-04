Ужасяващо: Атакуваха с граната дома на бивш футболист на Ливърпул, Челси и Арсенал

Бивш футболист на Ливърпул, Челси и Арсенал преживя ужасяващ инцидент, след като домът му е бил атакуван с граната. Става въпрос за национала на Израел Йоси Бенаюн. Това съобщиха английските медии. Според информациите бившият полузащитник, който има над 100 мача за представителния тим на родината си, е бил в къщата си в град Рамат Хашарон заедно със семейството си, когато домът му е бил атакуван с гранатата. За щастие няма пострадали.

Инцидентът е станал в неделя вечерта около 23:00 часа. Тогава човек с мотоциклет с спрял пред дома на семейство Бенаюн. Той хвърлил гранатата пред къщата и избягал. Вследствие на експлозията е избухнал пожар. На място веднага са изпратени екипи на спешна помощ, полиция и пожарна безопасност. Според властите става въпрос за криминално деяние, а не терористичен акт срещу бившия футболист и близките му.

EXCLUSIVE: Former PL star Yossi Benayoun hit by terrifying GRENADE attack on his family home 😱 pic.twitter.com/ml0iTxbXdI