В дербито с Евертън: Салах счупи брадат рекорд във Висшата лига

Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах продължава да се представя на много високо ниво с екипа на тима. Египетският национал счупи брадат рекорд във Висшата лига в градското дерби с Евертън, което се състоя на стадион „Гудисън Парк“. Както е известно, двубоят бе много вълнуващ и завърши при резултат 2:2 като „карамелите“ изравниха със спорен гол в даденото от съдията продължение на мача.

Мохамед Салах се отличи с попадение и асистенция в дербито с Евертън. По този начин той стана първият футболист в историята на Висшата лига, който събра 22 точки по системата „гол + пас“ в мачове като гост. През този сезон египтянинът има 13 попадения и 9 асистенции при визитите на Ливърпул в първенството. До момента номер 1 по този показател бе Анди Коул, който през сезон 1993/94 събира 21 точки с екипа на Нюкасъл.

