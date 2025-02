Раздялата май е близо: Ливърпул намери заместник на Салах

Раздялата между Ливърпул и голямата звезда на тима Мохамед Салах май наближава. Както е известно, 32-годишният египтянин има договор с мърсисайдци до лятото. В последните месеци двете страни водят усилени преговори за продължаване на контракта, но той все още не е подновен, което засилва слуховете, че офанзивният футболист ще напусне „Анфийлд“ в началото на юли. Ръководството на Ливърпул пък не си губи времето и вече е намерило заместник на Салах.

Според изданието „TEAMtalk“ шефовете на Ливърпул са набелязали младата звезда на френския Ница – Мохамед-Али Чо, като възнамеряват да изпратят официална оферта за правата му през лятото. 21-годишното крило се представя отлично през настоящия сезон като е изиграл общо 25 мача за тима във всички турнири, в които е реализирал пет попадения и е направил три асистенции. Чо има договор с Ница до лятото на 2028-ма като е оценен на 12 милиона евро. Въпреки това се очаква французите да поискат доста по-висока сума, за да се разделят с обещаващия талант.

