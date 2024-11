Върви ли ерата Симеоне към края си? От Атлетико следят големи имена за нов треньор

Ръководството на Атлетико Мадрид се оглежда за заместник на своя дългогодишен треньор Диего Симеоне. "Дюшекчиите" се опасяват, че аржентинският специалист се е изхабил, заради което за всеки случай са набелязали негови наследници. В списъка на столичани впечатление правят имената на Юрген Клоп и Фернандо Торес.

Наскоро Симеоне поднови договора си до 2027 година, но според властимащите в клуба той трудно овладява съблекалнята, за разлика от преди, съобщава Relevo. Изданието допълва, че след пристигането на новия директор по футболните въпроси в лицето на Карлос Бусеро ролята на Чоло е отслабнала.

🚨 Atlético has Madrid been searching for Diego Simeone’s replacement for months.



They are preparing for the coach’s succession in case he leaves this season.



The club senses some wear and tear surrounding the Argentine.



[Source: @relevo] pic.twitter.com/nTejiLRPmb