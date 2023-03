Заради инфлацията: Ливърпул вдига цените на билетите

Действията са продиктувани от ръста на инфлацията в световен мащаб, което пък автоматично повишава оперативните разходи на клуба.

#LFC have ended their eight-year freeze on ticket prices by announcing a two per cent increase for most seats at Anfield next season.

The move has been heavily criticised by the club’s Supporters’ Board who branded the hike “cruel and unreasonable”.https://t.co/XJWTfAUD4N