Звезда на Челси става съотборник на Кристиано Роналдо

Според информациите, Челси иска да финализира изходящия трансфер още през следващата седмица. Преговорите между Зиеш и Ал Насър се развиват положително и се очаква двете страни да стигнат до споразумение в следващите дни.

Зиеш става поредният звезден играч от Европа, който клубовете от Саудитска Арабия искат да привлекат. Още един футболист на Челси - Пиер-Емерик Обамеянг, е желан от саудитски клубове, но на този етап няма постигнато споразумение.

Друг играч на Челси - Н'Голо Канте, се очаква да подсили Ал Итихад на Карим Бензема.

