Как правилно да се грижите за лалетата, за да разцъфнат до 8 март

За успешното отглеждане на лалета и буен цъфтеж през пролетта е важно да се създадат условия за луковиците, които са в синхрон с условията при смяната на сезоните. За целта е важно да се следват специфични указания за засаждане и осигуряване на подходящи условия.

Подготовка и засаждане на луковици на лалета

Процесът започва с внимателен подбор на посадъчен материал през първата половина на октомври. Само големи луковици с диаметър над 12 милиметра са подходящи за успешно отглеждане, тъй като съдържат пълноценна цветна пъпка. Преди засаждането всяка луковица се почиства от твърдите кафяви люспи, което позволява на кореновата система да се развива безпрепятствено и разкрива евентуални заболявания.

Засаждайте в контейнери с дренажни отвори, запълнени с рохкав субстрат, приготвен от торф и речен пясък. Растенията се засаждат много близо едно до друго, като се поддържа разстояние само един сантиметър между тях. Освен това луковиците се засаждат достатъчно дълбоко, така че върховете им едва да стърчат над почвата.

Оптималното време за засаждане на луковици е през първата половина на месеца, по-точно от 1 до 15 октомври. През тези дни се подготвя субстратът, обелят се луковиците и се засаждат в контейнери. След поливане контейнерите веднага се преместват в хладно помещение за вкореняване.

След засаждането започва дълъг период, който продължава от 16 до 20 седмици в зависимост от характеристиките на сорта. През този период контейнерите, съдържащи бъдещите цветя, трябва да се съхраняват в напълно тъмна стая с постоянна температура от 5 до 9 градуса по Целзий. Тези условия имитират естествена зима, принуждавайки луковиците да развият силни корени и да натрупат сили за бърз старт през пролетта. През целия този период на изчакване е важно да се гарантира, че почвата в контейнерите остава умерено влажна, като се предотвратява пълното изсъхване на субстрата.

Захлаждащ период: ноември-януари. Този етап продължава три месеца и е най-стабилният в целия процес. Основните задачи през това време са поддържане на температурата между 5 и 9 градуса по Целзий и наблюдение на влажността на почвата. Растенията се държат в пълен мрак, развивайки кореновата си система и подготвяйки се за по-нататъшен растеж на стъблото.

Преходът към последния етап е в началото на февруари, което дава на растенията приблизително 3-4 седмици за пълно развитие. След прехвърляне на лалетата в светла стая, температурата на въздуха първоначално се поддържа на 13 градуса, а след това постепенно се повишава до 18 градуса.

През този период растенията се нуждаят от интензивно осветление в продължение на десет часа на ден и се поливат ежедневно със студена вода. Целият цикъл на активен растеж, от появата на първите издънки до образуването на пъпки, отнема около двадесет и един дни.

Последният етап изисква специално внимание към скоростта на отваряне на пъпките, тъй като външните условия могат да ускорят или забавят процеса.

Ако растенията растат твърде бързо, температурата в оранжерията се намалява до 12 градуса по Целзий, което може донякъде да забави цъфтежа им. Откъсването на цветята се извършва, когато пъпките вече са придобили характерния за сорта цвят, но все още са стегнати и затворени.

