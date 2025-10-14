Не само лалета: Още 6 луковични цветя, които да засадите през октомври

Градинарите трябва да засадят всичките луковични цветя преди първите слани през октомври. Засаждането на луковиците сега ще осигури стабилно вкореняване и ярък цъфтеж. Освен за засаждане на лалета, периодът е подходящ за засаждане на още 6 луковични цветя.

Луковични цветя, които да засадите през октомври

Минзухарите са сред първите, които цъфтят през пролетта. Изглеждат много впечатляващо, когато се отглеждат на групи. Минзухарите се засаждат на дълбочина 7-10 сантиметра, близо един до друг. Могат да се засаждат и в саксии. Според експерта Мери Джейн Дюфорд от Home for the Harvest, минзухарите растат много по-добре в климат с мразовити зими.

Нарцисите са ярки пролетни цветя. Те обикновено растат на едно и също място в продължение на много години и не изискват ежегодно пресаждане. Лора Джени, изпълнителен директор на The Inspired Garden, препоръчва засаждането на нарциси в задната част на лехата, а не като бордюр.

Алиумите са изключително привлекателни цветя. Те са любими на пчелите и пеперудите. Алиумите се засаждат и през октомври на дълбочина от два до три пъти височината на луковицата им.

Разбира се, лалетата остават най-ярките пролетни цветя , обичани от градинарите, въпреки необходимостта от изкопаване на луковиците им всяка година, за да изсъхнат. Най-добре е да се засаждат през октомври. Обикновено цъфтят за кратко, така че е най-добре да се засаждат лалета с различно време на цъфтеж в една и съща цветна леха.

По-рядко срещана е луковичната камасия или дивият зюмбюл. Тя радва с нежни сини, кремаво-бели или бледорозови цветове. Луковиците на камасия се засаждат на 7-10 сантиметра дълбочина на слънчеви или полусенчести места.

Зюмбюлите може да се засадят в цветна леха, приблизително 10-15 см дълбочина и на разстояние поне 10-15 см един от друг. Зюмбюлите могат да запълнят и празнините между други цветя.

„При работа с луковици от зюмбюли трябва да се използват ръкавици, тъй като те съдържат оксалова киселина, която може да причини леко дразнене на кожата при някои хора“, предупреди Мери Джейн Дюфорд.

Едно от най-необичайните пролетни луковични цветя в момента е фритиларията. Фритиларите се засаждат на дълбочина 7-12 сантиметра. Те виреят най-добре в частична сянка.

Възможно ли е да се засаждат луковици през ноември?

Експертите казват, че това е напълно възможно, преди земята да замръзне напълно, особено ако засадите луковиците в оранжерии за ранен цъфтеж. В същото време, засаждането през октомври ще осигури на луковиците ще им осигури необходимите условия преди да започне развитието на корените им.

