Стъпка по стъпка: Как да отгледате босилек в градината си

Босилекът е възхитителна ароматна билка с фин аромат на анасон, която ободрява множество рецепти. Независимо дали вашето желание е чиния с прясно набрани резени домати, украсени с добър зехтин и листа от босилек, или искате да направите песто, първата стъпка е да знаете как да отглеждате босилек. Растението босилек може да започне от семена или резници. В зависимост от вашата зона, можете директно да засеете семената или да започнете да ги пускате на закрито 4-6 седмици преди да засадите разсада. За отглеждане на босилек е необходимо топло време и много слънце. Планирайте да изчакате, докато премине цялата опасност от замръзване.

Въпреки че смятаме босилека за средиземноморска билка, той всъщност е роден в Индия и Югоизточна Азия. Има много налични разновидности, но всички те предпочитат топли температури. Чудите се как да отглеждате босилек? Започнете със семена, закупени растения или вкоренени резници и подгответе богато, добре дрениращо градинско легло. След това започнете грижите за босилек, както е описано по-долу.

Босилекът е топла сезонна билка, която предпочита пълно слънце с малко следобедна сянка. В идеалния случай трябва да получава 6-8 часа слънце на ден. Ако го отглеждате на закрито, осветете растението за 10 часа.

За отглеждане на босилек е необходима добре дренирана почва. Растението не трябва да стои в блатиста почва, но изисква редовно поливане. Поддържайте почвата равномерно влажна и поливайте, когато повърхността на почвата е суха на допир. Средно растението ще се нуждае от 2,54 см. вода на седмица. Поливайте босилек в основата на растението, за да избегнете мокри листа, които могат да доведат до гъбични заболявания. Идеален е маркуч за накисване или система за капене. Разстелете мулч около кореновата зона, за да предотвратите пръскане на кал върху листата и да поддържате почвата хладна и влажна.

Растенията от босилек изобщо не са устойчиви на замръзване, така че изчакайте, докато се уверите, че няма да има ледени нощи. Босилекът ще расте активно при 10 C.. След като температурите достигнат 26-32 C., растенията наистина ще излетят. Оптималната температура за покълване на босилек е 24-29 C.. Високата влажност може да причини различни гъбични заболявания на листата като сива плесен или пухкава мана. Нивата на влажност трябва да бъдат около 70-85. Поставете добре растенията, така че да имат много въздушен поток около тях.

Доброто просмукване е ключово при отглеждането на босилек. Босилекът предпочита богата почва. Смесете компост или оборски тор в почвата преди засаждане. Билката се нуждае от pH на почвата 6,0-6,5. Тествайте почвата и смесете с вар през есента, ако почвата ви е киселинна. Ако не извършите почвен тест, смесете тор от 5-10-10 в почвата преди засаждане. Босилекът има полза от отглеждането на повдигната леха, което ще ви позволи да контролирате задържането на влага и състава на почвата.

Добра идея е да наторявате растенията босилек. Приблизително 2 месеца след като растението влезе в земята, разпръснете калциев нитрат върху почвата. Отглежданите в контейнери босилек трябва да получават течен тор, разреден наполовина на всеки 3-4 седмици.