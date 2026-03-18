Това растение е токсично за домашни любимци

Потосът често е входното растение за много отглеждащи стайни растения. Когато хората за първи път отглеждат растения, това често е потосът, или Дяволският бръшлян. Това е здраво, устойчиво растение, което може да оцелее при доста пренебрегване и неподходящи условия, като слаба светлина. Освен това се размножава изключително лесно, така че ще имате достатъчен запас от пресни растения, за да размножите собствената си колекция или да ги подарите.

Обичам потос (Epipremnum aureum) и имам няколко различни разновидности, включително няколко прекрасни пъстри. Също така съм майстор градинар и макар да мога да потвърдя, че има много трикове и съвети, за да поддържате потосите си процъфтяващи , дори и да сте нови в света на растенията, те изискват някои много специфични условия, за да виреят. Отглеждането на потос също не е без главоболия. Той е инвазивен, ако попадне на открито в по-топъл климат, и е токсичен за домашни любимци и хора. Освен това, ако имате пъстър потос, ще ви накара да се потрудите, за да запазите красивите му, многоцветни листа. Така че, ако обмисляте да подарите или да си купите потос, действайте. Само не забравяйте, че лесно не означава без усилие.

Листата и лозите на потос се повреждат лесно

Листата на потоса имат склонност да окапват доста лесно, особено ако растението не се радва на подходящи условия. Те също така ще пуснат листа, ако вие - или вашите домашни любимци - ударите саксията или самото растение. Лозите също ще се счупят, обикновено в точките на възлите, ако ударите саксията достатъчно силно или ако не внимавате достатъчно при пресаждането. За разочароващо кратко време вашият потос може да се превърне от пълен и буен в тъжен и рохкав, ако не внимавате.

Нуждаете се само от малко количество от нея и тя върши чудеса. Това е паста, съдържаща цитокинини, които стимулират растежа на листата. Когато имате липсващ лист на потос, направете малък разрез или прорез през голия възел, за да счупите здравата външна повърхност и нанесете пастата keiki. След това бъдете търпеливи, тъй като може да отнеме до 8 седмици, за да видите нов растеж. Ако лозата се счупи, не можете да я прикрепите отново, но можете да размножите ново растение от нея. Можете или да пъхнете отрязания край директно в текущата саксия с потос, да вкорените лозата във вода или да я поставите в собствената ѝ саксия.

Потосът е токсичен за домашни любимци и хора

Това е нещо, което бих искал да се разкрива по-ясно на етикетите на растенията. Не само при потоса, но и при всички растения - особено при стайните растения. Хората трябва да са наясно с опасностите от всички стайни растения, които внасят в дома или градината си, ако имат домашни любимци или малки деца. Потосът е токсичен и е едно от многото стайни растения, които не бива да отглеждате, ако имате домашни любимци и не можете да го държите далеч от вас. Той съдържа неразтворими кристали калциев оксалат, които са опасни за кучета, котки и хора. Те причиняват интензивно парене и дразнене в устата, неконтролируемо лигавене и повръщане. И тъй като кристалите физически проникват в тъканите и не се разтварят във вода, реакцията е бърза и интензивна. Вярно е, че в малки количества най-често не е животозастрашаващо, но е много болезнено и мъчително и в екстремни случаи може да причини и дихателни проблеми.

Дяволският бръшлян очевидно не е нещо, което бихте искали вашите домашни любимци или малки деца да консумират. Имам къща, пълна с домашни любимци, но всички растения, които са потенциално опасни, са в закачалки за растения от макраме и са извън обсега на моите досадни космати деца. Но ако не можете да го държите извън обсега на моите досадни космати деца, това не е растение, което бих препоръчала. Изберете нещо по-безопасно, като например растение паяк или хибискус.

Може да стане инвазивно, ако някога избяга навън

Докато е на закрито, потосът е добре послушно, енергично катерливо саксийно растение. Но ако изскочи навън в топъл климат, той се превръща в инвазивен кошмар. Бързият му растеж, способността му да толерира несъвършени условия и въздушните му корени означават, че може да се разпространи бързо, задушавайки местните растения и причинявайки щети на сгради и дървета, докато се изкачва. На открито, при благоприятни условия, лозите на потоса могат да достигнат изумителните 15 метра височина, а листата могат да бъдат с диаметър до 90 сантиметра.

Обикновено се разпространява, защото хората изхвърлят старите растения и резници неправилно. Те хвърлят резниците в двора, опитват се да ги компостират или ги прехвърлят през оградата и не се замислят повече за това. Проблемът с този подход е, че всеки малък възел на потос лоза, дори подрязан участък, може да се вкорени и да даде корен на цяла нова лоза. Ако живеете в топла зона, третирайте потоса като инвазивен, защото е такъв. Съберете всички резници в торбички и ги изхвърлете в кошчето, вместо да ги изхвърляте навън. Не се опитвайте да компостирате, тъй като няма да загреете купчината си за компост достатъчно, за да убиете потоса. И каквото и да правите, никога не засаждайте потос директно в земята.