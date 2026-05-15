На кои новини вярват българите? Доц. Ралица Ковачева обяснява (ВИДЕО)

Над половината от българите (53%) се осведомяват за актуалните новини и събития всеки ден, като с възрастта този дял се увеличава. Ако при потребителите между 20 и 29 г. той е 31%, при тези между 40 и 50 г. е двойно по-голям – 63%.

Това гласи мащабно изследване на Yettel, което има за цел да определи как българите възприемат новинарско съдържание.

Проучването търси отговор и на въпроса колко от зрителите и читателите избягват съзнателно новините. Извадката сочи, че 39% от хората са склонни умишлено да не се информират, а за групата между 20 и 29 г. този процент достига 47. Сред най-честите причини са негативните новини, стрес, липса на време и интерес.

"Проучването за дезинформацията, което представиха от Yettel, в голяма степен потвърждава информация и данни, които ние вече имаме. Също така потвърждава и факта, че българите не са изключение от една световна тенденция" - така коментира данните в "Студио Actualno" доц. Ралица Ковачева, преподавател и медиен експерт.

Относно един от ключовите съвременни проблеми - подвластни ли сме на фалшивите новини и на кого имаме доверие в сложната онлайн среда, Yettel представи още убедителни данни. 9 от 10 души са попадали на медийно съдържание, за което смятат, че е фалшиво или подвеждащо, а 44% от хората у нас между 20 и 50 години оценяват достоверността на новините по усет.

По думите на Ковачева склонността на все повече млади хора да се информират от социалните мрежи показва, че за тях те отстъпват пред традиционните източници на информация. Доц. Ковачева предупреди също, че никой няма имунитет срещу дезинформацията и лъжата в дигиталното пространство.

Младите хора имат една склонност да се надценяват, че могат да се ориентират в тази нова среда, като това не е чуждо и за по-възрастните, стана ясно още от думите на Ковачева. Тя обаче разказа и за една ключова активност, която развива - отново с подкрепата на Yettel - ролевата игра "Открий лъжеца".

"Създадохме играта с идеята, че младите хора имат потребност активно да участват, да вземат решения и да изразяват позиция. Пасивното възприемане трудно задържа вниманието им. Играта се казва "Открий лъжеца" и е насочена към ученици в горните класове и студенти. Целта ѝ е участниците да се научат да проверяват дали дадена информация е вярна, да разпознават онези, които ги манипулират", заяви още тя. А за да се случи това на практика, участниците влизат в различни роли - на граждани, журналисти и тролове, които се опитват да открият истината по най-традиционния начин: чрез дебат на живо.

Последствията от дезинформацията

Ковачева отбеляза, че изкуственият интелект много добре възпроизвежда това, което мислим - с всички негови плюсове и минуси. Според нея не е ясно как може да се очаква от нещо, което е копие на самите нас, да решава нашите проблеми.

