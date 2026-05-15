Успяха ли управляващите вече да сгафят: Говори Петко Петков (ВИДЕО)

Успяха ли управляващите вече да сгафят и в какво могат да не изпълнят очакванията на обществото към тях. На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори социологът Петко Петков, изпълнителен директор на “Галъп интернешънъл болкан“: “Доста плахо и неуверено тръгна новата власт. За мен изненадващо, защото когато обществото ти даде такава категорична победа, трябва да имаш кадри. Признавам си, че преди изборите аз споделях, че кадровият потенциал на проекта на г-н Радев не е много голям. Въпросът е, че държавата като устройство и поведение, тя има неотложни неща, които трябва да се вършат и е необходимо по-бързи действия да се случат.

В момента ние наблюдаваме едно постепенно влизане във властта. Да се надяваме, че следващите стъпки ще бъдат по-уверени. Вече се настаниха областните управители, остават техните заместници и някои заместник-министри“.

“Справедливите цени“

На въпрос гаф ли са обещанията за “справедливите цени“, социологът отговори: “Трябва да кажем по темата с цените, че в световен мащаб никъде не е успяла държава да регулира цените.

За съжаление икономическите механизми не действат според очакванията на обществото. Те действат спрямо икономическите модели. И моделът, в който ние сме заложени в момента, с доста високи доходи,

нерегулирано поведение на потребителите, защото много от портебителите работят несъзнавано и харчат много повече пари в икономиката, което задвижва инфлацията от своя страна.

Т. е. ние все още не сме достигнали пика за съжаление на инфлацията. Най-лошите новини като че ли предстоят, ако гледаме икономическите принципи. И е много трудно която и да е власт да има такава заявка, да каже, че ще регулира цените.

Отделно терминологията “справедлива цена“ е много спорна, защото една цена се моделира по определени начини от различни фактори, а не от това дали е справедлива, или не.

Мигът на недоволство предстои

Така че може би първият сериозен миг на недоволство е заложен именно в цените и начина, по който новата власт ще се справи с това. Но ми се струва, че механизмите, с които могат да се смъкнат цените, не са точно това, което правителството предлага в момента.“

Още три публични гафа на депутати от “Прогресивна България“ не повишават доверието в нея, каза Петко Петков. Той коментира изказванията на Антон Кутев и Иво Христов, единият говорил за “нашето Народно събрание“ и “вашите Народни събрания“, а другият нарекъл опозицията “партии с отпаднала необходимост“.

И още – заявката на Слави Василев да сложи ред в комуникацията с медиите, като посочва точно кои журналисти да му задават въпроси.

