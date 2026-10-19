Българите в Унгария са пример за подражание за всички малцинства: Унгарският зам.-омбудсман

Многовековната история на българите в Унгария показва една сплотена и работлива общност, която ревностно пази своя език, религия и културни традиции. Българите в Унгария са пример за подражание не само за останалите национални малцинства, но и за цялото общество. Това каза заместник-омбудсманът по правата на националностите в Унгария д-р Лаура Гьоней. Тя говори на откриването на изложба, посветена на Деня на българо-унгарското приятелство във фоайето на унгарския парламент днес. Събитието бе част от 21-вата Световна среща на българските медии, организирана от БТА.

Тя припомни, че по време на османското завоевание българи пристигат в Унгария на няколко вълни, особено в Трансилвания и Банат, но връзката между двата народа датира от много по-ранен период.

"Макар началото на отношенията между нашите народи да се губи в мъглата на древната история, множество белези показват, че нашите предци са поддържали контакти още преди заселването в днешните им родини", каза Гьоней.

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"Въпреки че българите са приели източния клон на християнството, а унгарците – предимно неговия западен клон, през Средновековието двете държави са били свързани с тесни и многостранни отношения", посочи Гьоней. Като пример за политическите връзки между двете държави тя даде съюза между цар Симеон Велики и княз Арпад в началото на X век.

Гьоней припомни и личността на Ищван Дуньов, известен и като Стефан Дуньов, когото определи като несправедливо рядко споменавана фигура от общата история. Роден в семейство на банатски българи, той участва в Унгарската революция и борбата за свобода през 1848–1849 г., по-късно става полковник при Гарибалди, а след това и съратник на Лайош Кошут в емиграция.

Освен това през втората половина на XIX век български градинари се заселват в Унгария и това дава трайно отражение върху развитието на зеленчукопроизводството и кулинарните традиции на страната.

Зам.-омбудсманът потърси обяснение за устойчивостта на българската общност в Унгария в завета на един от нейните първи организатори. "Тайната на нейното съхраняване и просперитет може би се крие в думите на първия председател на Дружеството на българите в Унгария Лазар Иванов: "Бъдещето се гради не само с мотика, а с вяра в Бога и отворени очи", каза Гьоней в заключение, цитирана от БТА.

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Тази година във форума се включват участници от 25 държави, включително България. Сред тях са 47 журналисти от 32 българоезични медии и емисии по света и от две медийни асоциации, участие са потвърдили и от пет медии от България.