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След 10 години борба: България забранява фермите за кожи

13 ноември 2026, 13:14 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
След 10 години борба: България забранява фермите за кожи

България прие забраната на фермите за ценни кожи в България. Тази огромна победа за правата на животните е резултат от десет години последователна работа, граждански натиск и усилия на хора, които отказаха да приемат жестокостта като нещо нормално, съобщиха от Сдружение „Невидими животни“. „Бихме искали специално да поздравим екипа на сдружение КАЖИ за дългогодишната работа и подготовката на законопроекта, както и всички организации и хора, които през годините не позволиха темата да бъде забравена“, сподели инж. Стефан Димитров от „Невидими животни“, зам.-председател на Обществения съвет към 52-рото Народно събрание.

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Промяната

„Благодарим на политическите сили, които подкрепиха промяната, на медиите, които дадоха гласност на проблема, и на хилядите граждани, които подписваха петиции, участваха в кампании и настояваха за край на тази жестокост. Без тях гласът на животните можеше за пореден път да остане невидим.“

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През 2022 г. „Невидими животни“ публикува разследване, което показа реалността зад стените на една от фермите за норки в България – животни, затворени в малки телени клетки, лишени от възможността да се движат свободно и да проявяват естественото си поведение. През 2025 г. екипът ни се върна на същото място след закриването на фермата за норки и документирахме празни клетки. Днес можем да кажем не просто, че единствената ферма за ценни кожи у нас е затворила врати, но и че такава безпрецедентно жестока практика вече никога няма да има място в България, благодарение на току-що приетото законово изменение. Това е поредно доказателство, че промяната е възможна и че усилията на гражданското общество имат значение.

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Отговорността тепърва започва

Приемането на закона е огромна крачка, но отговорността за неговото изпълнение започва оттук нататък.

"Успоредно с това призоваваме политиците да направят и следващата закономерна решителна крачка за защитата на животните и да внесат и приемат законопроект за забрана на индивидуалните клетки за телета, какъвто ангажимент много от тях поеха преди да станат депутати. Общественият интерес за тази промяна е ясен: гражданската петиция по темата събра над 150 000 подписа, национално представително социологическо проучване на „Маркет Линкс“ показа, че 82% от българите подкрепят забраната, а с акцията „Седмици в клетка“ стотици доброволци и граждани привлякоха вниманието към съдбата на телетата, които прекарват първите седмици от живота си в изолация. Тези гласове не бива да останат нечути. Очакваме от политиците да превърнат обществената подкрепа в конкретна законодателна промяна и да сложат край на тази практика в България.", коментираха от Сдружението. 

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Снимки: Getty images

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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