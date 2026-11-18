Роженският събор се завръща през 2027 г. На 16, 17 и 18 юли 482 гайди ще открият емблематичното събитие.

Това стана ясно на пресконференция в Община Смолян по повод подготовката и провеждането на Роженския събор през 2027 г. В нея участваха кметът Николай Мелемов и председателят на фондация „Наследство в бъдещето“ Симеон Караколев.

„Започваме по-рано, защото организацията на това мащабно културно събитие е сложна, а и всеки следващ събор трябва да е по-добър от предишния. Затова с г-н Караколев отсега започваме да си поставяме задачи“, каза пред медиите Мелемов.

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„Според проучване, което правим, изданието на Роженския събор през 2027 г. ще е 40-ото от първото, за което се знае от свещеник Ангел Инджов. Съборът ще се проведе на 16, 17 и 18 юли следващата година на Роженските поляни“, обясни Караколев.

Амбицията му е съборът да стане ежегоден, защото хората имат нужда от подобни събития.

Той посочи, че следващата година бележи редица емблематични годишнини. На 18 юли 2027 г. се навършват 180 години от рождението на Васил Левски, което ще бъде почетено по подобаващ начин. На 19 юли се отбелязва бойното кръщене на Самарското знаме, а от догодина започва и цикълът „150 години от Освобождението на България от османско владичество“.

„Затова фондация „Наследство в бъдещето“ стартира инициатива една гайда да съответства на една година от времето, в което страната ни е била под чуждо владичество – 482 години да се отбележат с 482 гайди. Ще отправим апел към всички гайдари от цялата страна да се включат в грандиозното откриване на „Рожен 2027“, за да прозвучат 482 гайди“, каза Караколев.

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Той уточни, че за участниците ще бъде осигурен безплатен превоз до Роженските поляни, като предстои да бъде открита и специална телефонна линия за записвания.