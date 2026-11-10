Благотворителният концерт "Музика за Доброто" ще се състои на 6 декември с истинско звездно присъствие

Отново идва най-вълшебното време от годината и отново е време музиката да събира хората около Доброто. "Музика за Доброто“ се завръща с ново издание! Тази година на една сцена Фондация "За Доброто" има истинско звездно присъствие от артисти-светулки: TONY, Белослава, TRINITY, Александър Славчев, Ерсин Мустафов и ди джей Mr. Moon.

Хора, които избират да дадат таланта, времето и гласа си за една кауза, която вече години наред е част от сърцето на Фондацията. И тази година концертът е в подкрепа на Фонд За Децата на Герои.

Фондът беше създаден през 2020 г., за да подкрепя децата на медици и учители, загубили живота си по време на пандемията от COVID-19, докато изпълняват своя професионален дълг. Оттогава децата получават ежемесечни стипендии и подкрепа до навършване на пълнолетие.

Годините минават, но ангажиментът, който сме поели към тях, остава. В момента във фонда има 21 деца.

"Музика за Доброто" ще се проведе на 6 декември 2026 г., неделя, от 19 ч. в Бар "Петък". Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg. При закупуване на билет можете да изберете опция за купуване и на плюшената играчка с кауза Изи.

Повече информация за дейността на Фондация "За Доброто" ще откриете на официалния ѝ сайт.