Съвет за всяка зодия за днес, 15 юни 2024

Овен

Настоящото небесно събитие е чудесно, за да изпитате някои нови иновативни решения на съществуващо предизвикателство или препятствие. Близнаците имат невероятен начин да мислят нестандартно, затова се опитайте да погледнете на решението от дистанцирана гледна точка, сякаш сте дете, което го вижда за първи път. Както се казва, когато продължавате да се опитвате да правите едно и също нещо отново и отново, а то не се получава, това се нарича лудост.

Телец

Близнаците са свързани с общуването, така че наличието на Меркурий Казими във втория ви дом на самооценката е свързано с това да откриете силата на вътрешния си глас и действително да поискате на глас това, което желаете. Независимо дали това означава да поискате повишение на заплатата в работата или да изразите потребностите си във връзката, това е чудесно време да осъзнаете, че не изисквате твърде много, като искате повече.

Близнаци

Това е чудесен ден да стартирате нов творчески проект или поне да се върнете към творческото си платно, ако имате чувството, че напоследък не давате приоритет на творчеството си. Възможно е да канализирате нещо свежо от вашето подсъзнание, което иска да се изяви. Творчеството е невероятно лечебно и е шанс наистина да чуете гласа на вътрешното си дете.

Рак

Интуицията ви днес е допълнително засилена и може да сте много отворени да получите някои прозрения за бъдещето си и какво трябва да направите, за да се съобразите с тези визии. Ако част от вас се съмнява, че това е възможно, попитайте се откъде идва коренът на това недоверие или страх. Това е най-подходящото време за работа със сянката, за да имате достъп до по-голяма част от силата си.

Лъв

Ако сте се съмнявали в дълбочината на истинското приятелство, това е ключов момент да видите къде се крие лоялността. Изяснете ценностите на приятелството си, за да можете да филтрирате своите пътувания или почивки. Но първо помислете какъв приятел сте и как бихте могли да шлифовате приятелската си лоялност. Приятелството е двупосочна улица.

Дева

Круиз контролът е минало и сега е време да превключите на пета предавка. Вятърът на G-образната сила се усилва в зоната на кариерата ви. Силата на вашето творчество може да доведе до големи резултати днес. Това не е време някой друг да получи признание за работата ви. Изхвърлете перфекционистките си качества на боклука и визуализирайте успеха. Има вероятност това да ви направи трайно впечатление.

Везни

Всеки артист развива занаята си с течение на времето, а днес ви се предлага възможност да скочите в изцяло нов стилистичен поток. Ако представяте ново предложение, добавете някои различни подправки и аромати, тъй като експериментите ви със сигурност ще предизвикат интересен шум. Ако досега сте се чувствали като незабележим човек, сега е моментът да бъдете звездата на деня.

Скорпион

Това не е денят, в който да сте твърдоглави по отношение на приемането на промените. Днес сте сила и може да забележите как искате да покажете на хората различни свои страни, които може би сте държали в сянка. Освен ако не сте самият граф Дракула, излезте на светло и се вслушайте в мъдрия текст на песента на Nirvana "Come as You Are".

Стрелец

Зоната на взаимоотношенията ви е активирана и #relationshipgoals вероятно ще бъде хаштагът на деня. Кога за последен път дадохте на връзките си добър лакмус за истинност и лоялност? Когато разполагате с реалистичен контролен списък за това как връзките ви се нуждаят от обслужване и подхранване, това клони към контрол на ремонта и далеч от контрол на щетите.

Козирог

Днес може да забележите капаните в съзнанието си, които може да загрозяват перспективата ви за постигане на целите ви. Когато успеете да погледнете в очите житейските неудобства, скоро ще видите, че това е било просто дефектно огледало за обратно виждане, което е изкривило гледката ви. Направете две стъпки към Little Dragon, за да можете да се поставите отново от правилната страна на пътя.

Водолей

Днес може да забележите какви блокажи и пречки са били ключ в работата, които са възпрепятствали творческите ви планове да се издигнат до следващия етап. Бъдете динамични днес и заложете на малко динамит, за да напреднете с финансовите си цели. Освободете се от притесненията и запазете визията си в ума си.

Риби

Към каквото и да насочите погледа си днес, вдъхнете на намеренията си пределна убеденост и ги изречете на глас. Хората около вас може да се спрат на място, за да включат вашата станция. Какви комуникационни честоти излъчвате в света? Дръжте на думата си и може би ще получите подкрепа от неочаквани места.