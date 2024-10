Автор на ново произведение разкрива как може да е изглеждал Джак Изкормвача. В нова книга Ръсел Едуардс използва авангардна технология, за да създаде съставен образ на начина, по който може да е изглеждал най-известният сериен убиец.

✡️ 🚨The Horrific Details of "Jack" the Ripper's Murders (WARNING: disturbing content.)



In light of recent discoveries about "Jack" the ripper being genetically identified as a jew, I think it is perfectly appropriate and reasonable to start saying Jew the Ripper.



I urge all… pic.twitter.com/Rpjy2hjNdE