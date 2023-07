Разкриха самоличността на Джак Изкормвача (СНИМКА)

Убийствата на Джак Изкормвача остават едни от най-известните неразкрити престъпления в британската история. Той е сериен маниак, действал в Лондон в края на 19 век. Жертвите му са били просяци и проститутки.

"За първи път в историята Джак Изкормвача може да бъде идентифициран като Хаям Хайъмс по отличителни физически характеристики", казва Хортън пред Telegraph. Тя е анализирала медицински досиета от края на 19 век, които показват, че физическите характеристики на Хайъмс съвпадат със свидетелствата на жертвите на Изкормвача, които говорят за странната му тътреща се походка и скованата лява ръка, да не говорим за съвпаденията във височината, физиката и възрастта. Освен това мъжът живеел точно в района, където са извършвани убийствата, и по силата на професията си умеел добре да борави с нож, пише Telegraph.

🔴 A former police volunteer claims to have discovered the identity of the figure behind some of the most shocking crimes in British history, unmasking the 19th-century murderer who terrorised the nation as Jack the Ripper.



Read more here ⤵️https://t.co/ULhuXLwbjI pic.twitter.com/jtTYmqHoaX