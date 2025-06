Гранична полиция на САЩ: Мостовете и случаи по действителни събития по Viasat TRUE CRIME (ВИДЕО)

250 000 души, 12 000 товарни камиона и 5000 железопътни вагона пресичат мостовете между САЩ и Мексико всеки ден поради множество причини; някои са законни, а други не. Проследете ежедневието на граничната полиция в поредицата в 10 части „Гранична полиция на САЩ: Мостовете“ – всеки делничен ден след 19:00 часа.

Другите премиери по Viasat TRUE CRIME през юни са:

Чудовище в моргата – документална премиера в две части – понеделник, 16 юни, и вторник, 17 юни в 22:00

– понеделник, 16 юни, и вторник, 17 юни в 22:00 Упоявана и изнасилвана: Да няма повече срам – документален филм по нашумелия действителен случай на Жизел Пелико – Премиера - понеделник 30 юни в 22:00 ч.

Гранична полиция на САЩ: Мостовете

Премиера всяка делнична вечер от 19:00 часа

Епизоди: 10 х 60 мин

Жанр: Криминален/Документален/Политика и власт/Реалност

Година: 2019

Над половината от южната граница на Америка е създадена от Рио Гранде, мътна кафява река, която се вие ​​между Тексас и Мексико; общо 28 моста пресичат реката, свързваща Съединените щати и южната им съседка.

250 000 души, 12 000 товарни камиона и 5000 железопътни вагона пресичат мостовете всеки ден поради множество причини; някои са законни, а други не.

Отделът на Министерството за вътрешна сигурност, отговорен за мостовете, е CBP (митническа и гранична защита) - телевизионни камери получиха неограничен достъп до тези международни мостове за първи път, за да станат свидетели на процесите и технологията, които CBP използва в мисията си за опазване на Америка в безопасност.

Видео за „Гранична полиция на САЩ: Мостовете“ по Viasat True Crime

Чудовище в моргата

Понеделник 16 юни и вторник 17 юни в 22:00 ч.

Брой епизоди: 2 x 60 мин.

Жанр: Документален/ риалити/ криминален

Оригинално заглавие: Monster in the Morgue

Година: 2024

Този документален филм от две части разкрива 33-годишното разследване, което в крайна сметка изправя покварения убиец Дейвид Фулър пред съда. На 23 юни 1987 г. Уенди Нел е намерена пребита до смърт и започва търсенето на убиеца. Пет месеца по-късно Каролин Пиърс изчезва от същия квартал в Тънбридж Уелс и полицията подозира, че виновният може да е един и същ мъж. Семейството и приятелите на жертвите живеят в страх в продължение на три десетилетия, тъй като виновният за убийствата все още не е заловен и продължава скришом отвратителните си престъпления, но никой не е очаквал зверствата, разкрити през 2020 г., когато полицията най-накрая арестува Дейвид Фулър. Преследването на двойния убиец е приключило, но разследването на многобройните престъпления на „чудовището в моргата" едва сега започва.

ВИДЕО за „Чудовище в моргата“ по Viasat TRUE CRIME

Упоявана и изнасилвана: Да няма повече срам

Понеделник 30 юни в 22:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 90 мин.

Жанр: Документален/ риалити/ криминален/ актуални събития

Оригинално заглавие: Drugged and Abused: No More Shame

Година: 2024

Този значим документален филм проследява историята на Каролин Дариан, дъщерята на Жизел Пелико, която става известна по цял свят със смелостта си по време на делото за изнасилване в Мазан, Франция. Жизел Пелико е била упоявана в продължение на десет години от тогавашния си съпруг, който е канил десетки мъже от района да я изнасилват, докато е почти в безсъзнание. Този задълбочен документален филм третира случая с необходимата чувствителност. В него има ексклузивно участие Каролин Дариан, която говори за майка си и преживяванията си по време на процеса. Благодарение на отношенията си на доверие със сърежисьорите на документалния филм Андреа Роулинс-Гастон и Линда Бендали, още няколко смели жертви на сексуално насилие, опосредствано от наркотици, разказват открито своите истории в този документален филм. Споделянето на тези истории има за цел да насърчи ангажираността от страна на властите, да подкрепи други жертви да разкажат своята история и срамът при случай на изнасилване да бъде за извършителя, а не за жертвата.

Пълната програма на ТВ канала е на www.viasatruecrime.bg