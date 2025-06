Може да потопи Земята в мрак: Учени предупреждават за супервулкан в Италия (СНИМКА)

Огромният вулканичен регион Флегрейски полета, който се намира в близост до Неапол в Италия, наскоро предизвика сериозна загриженост сред учените заради повишеното изхвърляне на въглероден диоксид. Специалистите се притесняват, че в бъдеще може да се събуди супервулкан, който да има глобални последици, съобщи Farmingdale Observer.

Отбелязва се, че всекидневните изхвърляния на въглероден диоксид от кратера на вулкана Солфатара достигат от 4000 до 5000 т. Нарастващите изхвърляния сигнализират за потенциална вулканична заплаха. Учените са изяснили, че до 80% от въглеродния диоксид, изхвърлян от кратера на Солфатара са непосредствено от магмата под повърхността. Останалите изхвърляния са в резултат на взаимодействието на горещите подземни течности и богатите на калцит скали. Тези изхвърляния в съчетание с деформирането на повърхността и подземните трусове са най-важните индикатори за оценката на риска от изригване.

We live on a dangerous planet. In former times the Phlegraean Fields (Campi Flegrei), a complex of volcanoes & fumaroles near Naples, Italy, was thought to be the gate to Hell. In coming times it might create hellish climate changes worldwide. Read on.https://t.co/X8c5f7quqS pic.twitter.com/lBDa31iRAT