Появи се "най-добрата снимка на НЛО"

Група изследователи на неидентифицирани летящи обекти от Обединеното кралство представиха, по техните думи, „най-ясната снимка на НЛО“. Но скептиците не са съгласни с това твърдение, пише Ancient Origins.

Ученият Дейвид Кларк от университета Шефилд Халам, Великобритания, и колегите му, които изучават НЛО, са публикували фотография на обект, който те наричат ​​"най-добрата снимка на НЛО". Възможно е това да е първото доказателство, че подобни обекти съществуват, но от друга страна, може да е секретен американски самолет, прелетял над Шотландия. Впрочем напоследък популярният термин НЛО (UFO) е заменян от по-научния термин неидентифицирани въздушни явления (UAP).

“Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” - Arthur C. Clarke



Thank you retired RAF Officer Craig Lindsay, for your service and your bravery, what you kept safely archived for over “32” years made history today.🙏🏻🛸 https://t.co/S5Hbhmpqck pic.twitter.com/YpeD6Cqyga