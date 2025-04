Учени откриха напълно нов цвят, който може да се види само по специален начин

Международен екип от учени твърди, че е успял да открие напълно нов цвят, който никой човек досега не е виждал. Сензационното откритие е резултат от проведен експеримент в САЩ, при който участниците са били подложени на специално насочени лазерни импулси, изстреляни директно в очите им. Чрез стимулиране на специфични клетки в ретината, участниците съобщават, че са видели синьо-зелен цвят, който изследователите наричат "оло" (olo). Новото изследване предизвика бурна дискусия в научаните среди, въпреки че много учени оспорват дали наистина резултатите са за откритие на невиждан цвят.

Резултатите от изследването са публикувани в престижното научно списание Science Advances, а съавторът на публикацията, професор Рен Нг от Калифорнийския университет, ги нарича "забележителни". Той и колегите му вярват, че с натрупаната дотук имформация биха могли да продължат проучването на цветната слепота.

"Оло" е по-наситен от всеки цвят, който може да се види в реалния свят“, коментира проф. Нг. Той дава следния пример: Ако цял живот сме виждали бледо розово и изведнъж видим същото, но много по-интензивно, ярко и различно розово - то трябва да му бъде дадено и ново име.

Scientists claim they’ve discovered a new color the human eye has never seen before called “olo.” pic.twitter.com/Pv0CtlLXsa

В експеримента се включват петима души (четирима мъже и една жена), като някои от тях са самите изследователи. Важно е да се отбележи, че всички са с нормално цветово зрение. Участниците наблюдавали светлинни импулси чрез специализирано устройство, наречено Oz. Съставено от огледала, лазери и оптични елементи, това оборудване е разработено от учени от университетите в Бъркли и Вашингтон и адаптирано специално за изследването.

Ретината на окото включва конусовидни клетки, отговорни за възприемането на цветовете. Те са три вида - S, L и M - и всяка от тях е чувствителна към различни дължини на вълната съответно на синьо, червено и зелено. Чрез прецизно насочване лазерът стимулирал изолирано само М-конусните клетки (отговарящи за възприятието на средновълнови, или "зелени", дължини на светлината), без да активира съседните L- и S-клетки (за червено и синьо).

При нормални условия тези клетки работят заедно – всяка светлина, която активира M-конус, обикновено засяга и останалите. Именно тази изолирана стимулация създава цветово усещане, което не може да бъде преживяно в естествени условия.

За да се потвърди наблюдаваният цвят, участниците били помолени да настройват цвят чрез специален диск до момента, в който той максимално наподобява видяното – така било получено визуалното описание на цвета "оло". Това означава, че той не може да се види с просто око в реалния свят, т.е. без помощта на специфична стимулация.

Researchers created a new color “olo” by using lasers to hit M-cones without activating L-cones to show a turquoise-like color that has never been perceived.



Here’s a browser demo to try and simulate this effect by using “cone fatigue”: https://t.co/DEnd0r6b3R pic.twitter.com/B4JmBReqlZ