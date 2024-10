Вавилонската карта на света: Какво крие най-старата известна карта на древния свят

Вавилонската карта на света (Imago Mundi или Mappa Mundi) е глинена плочка, която съдържа най-старата известна карта на древния свят. Тя произхожда от Абу Хаба (Сипар), древен вавилонски град в днешен Ирак, и е датирана приблизително от VI век пр.н.е.

В центъра на света се намират река Ефрат и древният месопотамски град Вавилон. Етикети, изписани с клинопис, отбелязват всяко местоположение на картата, според Британския музей.

Интересното е, че картографите може да са използвали някакъв творчески лиценз. Например „Вавилон“ е отбелязан само на единия край на Ефрат, въпреки че е заемал и двата бряга през по-голямата част от историята си.

Над картата има блок от текст, описващ създаването на света от Мардук – главния бог на Вавилон. Описанието назовава повече от дузина животни – включително планинска коза, лъв, леопард, хиена и вълк – както и няколко забележителни владетели, като Утнапищим – цар, оцелял след епично наводнение.

Британският музей, където сега се съхранява тази находка, e провел задълбочено изследване на табличката, разкривайки нейните тайни.

Глинената плочка, която изобразява кръгла карта с клинописни надписи, представлява ранна концепция за сътворението на света. Централно място на картата заема Месопотамия – историческа област между реките Тигър и Ефрат. Този артефакт потвърждава вярванията на региона в могъщия бог-създател Мардук и различни митични същества.

Картата е открита през 1882 г. от археолога Хормузд Расам и оттогава е притежание на Британския музей. Детайлното проучване на Imago Mundi обаче започва едва преди 29 години, след преоткриването му.

Изследователите на Британския музей отбелязват, че картата дава представа за вярванията на жителите на Нововавилонската империя и нейното доминиращо положение в региона. Особен интерес представляват двата кръга около изображението на Месопотамия. Според музейния експерт Ървинг Финкел тези кръгове са изписани с думите „Горчива река“, която, както се смятало, обгражда познатия свят.

Кръглата форма на картата подчертава вярата на вавилонците в централната позиция на Месопотамия в света. В същото време те осъзнавали, че техният регион е част от по-голяма земя. Картата съдържа клинописни надписи с имената на градове и племена, включително Асирия, Дер и Урарту.

В допълнение към географските данни картата съдържа елементи, отразяващи магическите и мистични вярвания на вавилонците. В десния ъгъл на табличката са разположени триъгълници, които според Финкел може да представляват планини. Текстът описва тази област като място, „където Слънцето не се вижда“, което логично се съотнася с високи планински вериги, които могат да скрият слънчевата светлина.

Ървинг Финкел подчертава, че древната вавилонска карта е предоставила на изследователите уникална възможност да разберат по-добре характеристиките на месопотамското мислене и мироглед. Този артефакт служи като ценен източник на информация за космологичните представи, религиозните вярвания и географските познания на древните вавилонци.

Imago Mundi е свидетелство за високото ниво на развитие на Вавилонската империя, която по своето време е била лидер в много области, включително архитектура и наука. Жителите на този регион са създали напредничава бройна система и са били първопроходци в развитието на функционалната теория на планетите.

На гърба на картата има повече текст, описващ осем отдалечени региона, известни като нагу, всеки с кратко описание.

Клинописните текстове на плочата също споменават различни митични същества, за които вавилонците вярвали, че живеят в различни региони. Сред тях са крилат кон, морска змия, човек скорпион и човек бик. Тези изображения отразяват богатата митология и фолклор на древната цивилизация.

Въпреки фрагментарния характер на плочката изследователите успели да дешифрират част от текста, който говори за „разрушени градове, наблюдавани от Мардук“. Това споменаване подчертава значението на култа към Мардук във вавилонската религия. Според месопотамската митология Мардук е смятан не само за бог-създател и покровител на Вавилон, но и за божество, олицетворяващо справедливост, състрадание, изцеление и магия.

Плочката, която е с размери 12,2 на 8,2 сантиметра, е част от постоянната колекция на Британския музей.