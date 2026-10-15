Левон Хампарцумян: Напоследък повече кораби са ударени в Черно море, отколкото в Ормузкия проток (ВИДЕО)

С днешна дата в Черно море съотношението брой преминали - брой ударени кораби, е по-лошо, отколкото в Ормузкия проток. Това каза в предаването Студио Actualno банкерът Левон Хампарцумян, който е и член на Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев: “Въщност поразените в Черно море кораби са доста повече в последната година. Но те започват да се приближават много към нашите териториални води, в изключителната ни икономическа зона и т.н. Т.е. това си е истинска провокация, както каза негово превъзходителство г-н премиерът, логиката показва, че са руснаци. Но така или иначе това си е жива провокация. Още: Радев се престраши: Ескалацията идва от войната на Русия срещу Украйна, предлагам мораториум в Черно море

Парализа на трафика в Черно море

Даже ние не сме стопроцентово сигурни дали са били в момента извън нашите териториални води в икономическата зона. Малко е неясна тази работа. Обаче умират хора. Умират хора и това вече не е просто да счупим играчката на врага, а е наистина натиск, който би могъл да доведе до тотална парализа на морския трафик в Черно море. Мисля, че дори днес, на днешна дата, чисто статистически броят на преминалите кораби спрямо тези, които са ударени, съотношението е по-лошо, отколкото в Ормузкия прток. Още: Не един, а два кораба са подпалени край Румъния: 8 от 12 моряци са в неизвестност

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Т. е. ние имаме наистина критична ситуация. Мисля, че и най-големите радетели за мир и дружба със Съветския съюз, Русия, или каквото е останало от Съветския съюз, ще се съгласят, че това вече започва да удря и по техния интерес. Не че някога руснаците са се съобразявали особено с интереса на България, но сега става много очевидно.

Икономическите последствия за България

Всичките тези приказки, освобождения, помощ, не знам какво, отиват на кино, защото това може да повлияе на търговията, може да повлияе на индустриалния капацитет на България, може да повлияе и на туристическия сезон през 2027 г., а може и по-нататък.“ Още: Туристическият бранш притеснен: Ако ударите по кораби продължат, летният сезон е под въпрос

На въпросите дали партньорските служби са дали на нашите информация кой е изстрелял дроновете и крие ли се нещо от българския народ, Левон Хампарцумян отговори: “Аз не съм сигурен нашите служби доколко се ползват с най-високата степен на доверие и с най-високата степен на споделяне на информация. Защото има съмнения по разни доклади, които са открити, то не е някаква шпионска информация, които се съмняват в лоялността на служителите на българските съответни служби. Видяхте, че дори шефът на германското разузнаване е бил руски шпионин, което се установява много по-късно.“

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