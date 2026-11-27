Какво е общото между любовта, изкуствения интелект, таро картите и астрологията? Отговорът на този въпрос ще получим в най-новата постановка "Грешката е вярна", чиято премиера ще бъде на 14 декември в Thѐatro (Театро отсам канала) от 19:30.

Съвременната романтична комедия ще въвлече публиката в едно истинско любовно разследване, в което Елена, Мия, Филип и Явор ще се опитат да надхитрят не само съдбата, но най-вече един друг. В ролите ще видим Филип Буков, Гергана Спиридонова, Жаклин Дочева и Даниел Пеев-Дънди.

За да ни разкрие повече за новия спектакъл, в предаването "Студио Actualno" гостува актьорът Филип Буков.

Наскоро той сподели в социалните си мрежи необичайна визия, която бързо грабна вниманието на феновете. Руса коса и смокинг предизвикаха любопитството на публиката, а актьорът обясни, че е искал предварително да провери реакциите, преди да промени визията си за премиерата на "Грешката е вярна".

Въпреки темите в спектакъла, Буков сподели че вярва в астрологията, но не и в таро картите.

"Не помня дали са измислени в английския или във френския двор, но са измислени от скука. Точно покрай репетициите на това представление цъкнахме да проверим какво е и пишеше, че е измислено за удоволствие - нищо друго.", разказа той.

Сюжетът проследява историята на двама приятели и две приятелки, които излизат заедно на бар, а героят на Филип ожесточено брани ергенския начин на живот.

На въпроса дали има нещо общо с персонажа си и дали в реалния живот също защитава ергенската позиция, актьорът отговори положително. Той сподели, че се чувства изключително добре като свободен мъж и не крие, че харесва настоящия си начин на живот. Дори се пошегува, че пиесата е написана специално за него, макар самият той да уточни, че това не е така.

Според Буков авторите вероятно са използвали лични истории и преживявания, за да изградят сюжета. Когато започнали да търсят актьор за ролята на привлекателен ерген, на когото в действителността се случват подобни ситуации, те припознали в него подходящия изпълнител.

През 2027 година стават 10 години от първото официално сценично участие на любимия на публиката артистичен ерген, в постановката "Еквус". По тази линия той разказа, че е нормално с годините един актьор да става по-взискателен.

"Разбира се, че когато човек има повече опции, от които да избира, ще започне да избира тези, които му харесват. Преди 10 години все още бях студент в първи курс в НАТФИЗ и не можех да избирам. Играем каквото има. Аз се дипломирах по време на Ковид-19. Театрите не работеха, започнах да снимам.", сподели Буков.

Благодарение на снимачния процес, той се запознава с колегите си Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Павел Иванов, с които създават постановките "Петък вечер" и "Неделя сутрин" - два комедийни спектакъла, които бързо се превърнаха във фаворит на зрителите.

"Реално "Грешката е вярна" ще бъде шестото мое представление, в което играя комедия. Ако се касаеше до мен - аз предпочитам доста по-тежкия жанр. Драма, трагедия, такива неща. Но те са по-трудно продаваеми, по-трудно се гледат. Обаче след като излезе тази премиера, аз повече в комедии не мога да играя", обясни той.

За него е важно да направи крачка в друга посока и да получи възможност да покаже различни страни от актьорския си потенциал. Желанието му не е просто да продължава да изпълнява роли, в които вече е доказал, че се справя добре. Той иска да се развива, да излиза от познатия образ и да работи върху по-сериозни персонажи.

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