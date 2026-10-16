Войната в Украйна:

Заряд за протести? Слабите страни на Радев, обяснени от Петър Чолаков (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 14:17 часа 1908 прочитания 2 коментара

Финансовата политика на правителството е спорна. Увеличението на минималната работна заплата не е в степента, в която се очакваше.

Това заяви в предаването Студио Actualno политологът доц. Петър Чолаков, коментирайки новите предложения в бюджета за 2027 година.

На този етап не виждам обаче мащабни протести на финансова тема в страната. Това не означава обаче, че в следващите месеци с покачването на цените, което е абсолютен факт, няма да видим импулс за това, стана ясно още от думите на Чолаков.

За някои неща наистина цените са двойни. Това поскъпване на живота е безспорен факт. Другата страна са повишаването на цените на горивата. Тук може да има някаква бомба за правителството, коментира Чолаков.

По думите му недоволство има и сред хората, които не харесват по принцип това управление. Към момента обаче не мисля, че има заряд за много сериозни мащабни протести, посочи Чолаков.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Интервю Румен Радев Петър Чолаков Студио Actualno
Actualno.com
Actualno.com Редактор
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }