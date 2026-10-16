Заряд за протести? Слабите страни на Радев, обяснени от Петър Чолаков (ВИДЕО)

Финансовата политика на правителството е спорна. Увеличението на минималната работна заплата не е в степента, в която се очакваше.

Това заяви в предаването Студио Actualno политологът доц. Петър Чолаков, коментирайки новите предложения в бюджета за 2027 година.

На този етап не виждам обаче мащабни протести на финансова тема в страната. Това не означава обаче, че в следващите месеци с покачването на цените, което е абсолютен факт, няма да видим импулс за това, стана ясно още от думите на Чолаков.

За някои неща наистина цените са двойни. Това поскъпване на живота е безспорен факт. Другата страна са повишаването на цените на горивата. Тук може да има някаква бомба за правителството, коментира Чолаков.

По думите му недоволство има и сред хората, които не харесват по принцип това управление. Към момента обаче не мисля, че има заряд за много сериозни мащабни протести, посочи Чолаков.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.