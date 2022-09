ГЕРБ закри предизборната си кампания в Пловдив* (ВИДЕО)

"Винаги сме имали памет, за нас е чест да стоим до СДС – това е партията, която ни изведе от комунизма. Затова заедно с колегите от СДС ще продължим заедно и занапред", каза още той, като благодари на Румен Христов.

"Предишните управляващи направиха много бели, заслужават да бъдат влачени, както направиха със Севда - пред децата, пред семейството й. Те заслужават това, доказаха, че законът не ги интересува. Правилно ли е това – не. Има ли нужда държавата от това – не. Затова не искам да проявявате реваншизъм. Конфронтацията, целта в БТВ да стане бой, да се омаскари, ами и аз мога да пратя Младен Маринов, но вместо това ние пращаме Деница, Делян, кротки хора, които да дадат на българите нашите тези", каза още Борисов.

"Много от темите касаят парламента – хубаво, лошо, поне служебното правителство сега не играеше толкова ярко за нашите опоненти. Сега имаме няколко теми, които трябва да се решат много силно. Ямбол, Бургас, Хасково – бедствено положение от мигранти. При нас – нула миграция. Виктор Орбан идва на границата с Турция и вика – бе твоята ограда по-хубава, ти по добре си го направил. Затова Европа ни даде 320 милиона лева. От това ли да се срамуваме? Една Италия се сринаха партиите заради мигрантите, а ние това го правихме с лекота, благодарение на ЕС и на нашите приятели в Турция", припомни той.

Според Борисов, по времето на ГЕРБ страната ни е направила най-развитата газопреносна мрежа на Балканите. "Това ще носи дивиденти още много, много години, стига войната да не стигне по-големи размери", каза той.

"Втората тема, която носи само песимизъм, това са парите на държавата, тях ги няма. Не знам доколко лъжите им, че сме крали – по 8, 10 милиарда на година. Ами имахте две години, значи сега трябва 20 милиарда да има на плюс в хазната, а тя е надолу. Те имаха изключителен медиен комфорт. Нито един въпрос, нито една телевизия за парапета. "Приличат на вас, вие ли сте?" Нито един въпрос за Джем Корп, за танкерите – тях ги няма, как сте ги осигурили. Медийният комфорт стои. Казват, оставили сме пари в бюджета, ами защо теглите кредити на огромните лихви?", попита лидерът на ГЕРБ.

"Някои говорят против еврозоната. Ами питайте българите защо все избират страни, в които се работи с евро - Германия, Испания, Италия, това са все развити държави, нали е лошо еврото?", каза още той.

"Публичните финанси трябва да влязат в границите, в които трябва. Това харчене трябва да спре. Хората на Запад слагат парите в доверителен фонд, а ние завещаваме кредити на децата си. Кой прави така, кой му завещава кредити и заеми? Всеки гледа да остави на внука, не да му вземе. Когато Горанов и Ананиев бяха министри, взимахме отрицателна лихва, сега ти ги дават на 7%", допълни още бившият премиер. Той бе категоричен, че Пловдив ще има два готови стадиона, като ще може да приеме финал за Суперкупа. "Много заеми се взеха, много ангажименти за плащания се направиха, а Пловдив стои без околовръстен път", каза още той.

"1 милиард ни струват изборите – това са още две околвръстни на Пловдив и още 4 стадиона. Падат проекти, защото даваш стотици милиони за машини и за избори", допълни той.

"Вижте Слави Трифонов - като се уплаши, си дръпна министрите и правителството падна, Ако Слави бе министър. нямаше така да стане, а и те нямаше така да правят срещу него. Не знам по Европа лидерите на партии и коалиции да не са пряко ангажирани с управлението. И Валери Симеонов не искаше да става, аз казах - всички вътре", обоснова се бившият премиер. Ние сме готови да работим за стабилна държава. И най-доброто служебно правителство не може да даде стабилитет, смята той.

"Войната в Украйна – дали ще е бомба, или ядрена авария, рискът е огромен. Това няма кой да го реши, затова трябва да има правителство, яка дипломация. Ако сега ви изпитам, няма да знаете даже кой ни е външен министър. Войната върви все по-тежко, санкциите стават все по-високи и напрежението расте. Ясно сме заявили нашата цел, нашето място – войната трябва да спре, за да стане това, обаче, трябва да се помага на Украйна със всичко, което можем", категоричен бе Борисов.

Той призова всички да подкрепят листата на ГЕРБ-Пловдив и ГЕРБ-Пловдив област. След словото му прозвуча и емблематичната песен на Queen "We Are the Champions".

