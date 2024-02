10 000 руски скиори образуваха буквата Z в подкрепа на войната срещу Украйна

Буквата Z се ползва като символ на Русия във войната срещу Украйна. Тя се поставя на руски танкове, бронирани коли и друго оборудване, използвано във военните действия срещу украинската страна. Сега буквата Z бе изписана и на масово спортно събитие в Русия.

Yesterday in Khimki, near Moscow, 10,000 Russian skiers agreed to form a massive “Z-symbol” to show their support for the war of aggression against Ukraine just before the start of the race “Ski Track of Russia-2024".



Russian athletes must be banned from the Paris Olympics. pic.twitter.com/zCRuJpM3qo