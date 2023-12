МОК разреши на руснаци и беларуси да участват на Олимпийските игри в Париж

"Изпълнителният съвет на Международния олимпийски комитет (МОК) реши, че индивидуалните неутрални спортисти, които са се класирали чрез съществуващите системи за квалификация на международните федерации, ще бъдат допуснати да се състезават на олимпийските игри Париж 2024 в съответствие с условията, описани по-долу. Индивидуалните неутрални спортисти са спортисти с руски или беларуски паспорт", се казва в решението на МОК.

Strict eligibility conditions in place as IOC Executive Board approves Individual Neutral Athletes (AINs) for the Olympic Games Paris 2024.



Read: https://t.co/j4qeeE0mxM pic.twitter.com/pLk0aKjL0F